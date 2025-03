Migratieagentschap meldt recordaantal doden op migratieroutes

Het dodental stijgt sinds 2020. Ugochi Daniels, plaatsvervangend directeur-generaal van de IOM, spreekt van een „tragedie die zowel onaanvaardbaar als vermijdbaar is”. Ze denkt dat veel doden niet zijn opgenomen in de cijfers, omdat daar geen officiële informatie over is. Er ontbreekt ook informatie over de gedocumenteerde doden. De identiteit van veel mensen is volgens Daniels onbekend.

Zeker 2452 migranten kwamen vorig jaar in de Middellandse Zee om het leven. De IOM zegt dat dit geen record is, maar wel de noodzaak aantoont van zoek- en reddingsystemen en de behoefte aan veilige en reguliere migratieroutes.