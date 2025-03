Saharastof bereikt Nederland, extra rode zonsondergang vrijdag

In het zuiden kan ’s nachts regen vallen en zaterdagochtend ook in andere regio’s. Daardoor komt het Saharastof naar beneden. Bovendien is het al weken erg droog en moeten weggebruikers oppassen voor gladheid. „Doordat de regen mengt met vuilresten op de weg kan een slijmerige laag ontstaan op het wegdek”, aldus Weeronline. Als het harder regent, wordt het vuil van de weg gespoeld en verdwijnt het gevaar.

Weeronline ziet nu al vieze auto’s. Dat komt niet door het Saharastof, maar door pollen. Dit is vooral op donkere auto’s goed te zien.