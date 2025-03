Defensie wil groeien van 74.000 naar 200.000 arbeidskrachten

Een „substantieel” onderdeel van de groei van de krijgsmacht zou moeten bestaan uit reservisten. Daarvan zijn er nu ruim 7000, zegt Debie. „We hebben nu het dienmodel, waarin jonge mensen een jaar bij defensie kunnen werken. We moeten meer jonge mensen gaan aanspreken, bijvoorbeeld volgens het Zweedse model.”

In Zweden kunnen jongeren vrijwillig een enquête invullen over defensie. Daarna kunnen ze worden uitgenodigd voor een selectieprocedure. „Je wilt gemotiveerde mensen hebben om een functie binnen de krijgsmacht te vervullen.”

Het gaat niet alleen om militaire functies, benadrukt Debie. „Het kunnen reservisten zijn met een militaire taak of een militaire deskundigheid. Maar we hebben straks ook mensen nodig om de nationale veiligheid te waarborgen”, verwijst hij naar een eventueel grotere inzet van de Nederlandse krijgsmacht elders in Europa. „Dan gaat het bijvoorbeeld om de bewaking van de kazernes.”

Een woordvoerder van BBB’er Tuinman laat weten dat de bewindsman zijn personeelsplannen volgende week uiteenzet in een brief aan de Tweede Kamer. Hij wil daar nu nog niet op vooruitlopen.