Luchthaven Gatwick neemt aantal vluchten van Heathrow over

Die is veroorzaakt door een grote brand in een transformatorstation vlak bij de luchthaven. Volgens minister van Energie Ed Miliband kost het tijd om de stroomvoorziening te herstellen. De brand, die inmiddels onder controle is, trof ook een noodvoorziening. Miliband heeft geen aanwijzingen dat sprake is van kwade opzet. Delen van het westen van Londen hebben door de brand ook geen stroom meer.

Gatwick Airport, 40 kilometer ten zuidoosten van Heathrow, is de tweede luchthaven van het land. De luchthaven laat weten normaal te functioneren en dat nu bijstand wordt verlangd als gevolg van de problemen op Heathrow.

De Britse krant Daily Mail spreekt over „een chaos in de lucht” die dagen kan duren. Talrijke vluchten naar Heathrow zijn omgekeerd en teruggevlogen. Vliegtuigen vanuit onder meer Noord-Amerika en Australië die al te ver op weg waren om nog terug te vliegen, worden naar verscheidene Europese bestemmingen gestuurd, onder meer naar Shannon Airport in Ierland, Parijs, Amsterdam en Helsinki, meldt de krant. Meer dan 200.000 reizigers zouden worden getroffen door de tijdelijke sluiting van Heathrow.