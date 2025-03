Eerste goedkeuring van kunstmatige intelligentie voor diagnose

Het programma AIM-NASH is ontwikkeld om in de scans van onderzochte stukjes lever, zogeheten biopten, te herkennen hoe ernstig een leverontsteking (MASH) is. Door die aandoening bouwt vet zich op in de lever. MASH komt vaak voor bij mensen met overgewicht en diabetes type 2. Patiënten zijn vaak vermoeid en hebben zwakke spieren.

De kunstmatige intelligentie is ‘getraind’ door de beoordelingen van meer dan 5000 biopten in te voeren.