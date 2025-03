Tanker vast op zandbank IJsselmeer, schipper was dronken

Binnenland

Een schipper van een binnenvaarttanker met 29 ton diesel is eerder deze week op het IJsselmeer aangehouden voor varen onder invloed. De tanker was vastgelopen op een zandbank in het IJsselmeer. De 28-jarige schipper uit Oost-Souburg had ruim vijf keer zo veel alcohol op als toegestaan, meldt de politie vrijdag.