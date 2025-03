Consumentenvertrouwen neemt verder af in maart

Het consumentenvertrouwen daalde volgens het CBS deze maand naar min 34, van min 32 in februari. Het vertrouwen ligt daarmee onder het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar, van min 10. In januari 2000 bereikte het vertrouwen de hoogste stand ooit (36) en in september en oktober 2022 de laagste stand ooit (min 59). Het herstel van het consumentenvertrouwen na het absolute dieptepunt stokte volgens het CBS in de loop van 2024.

Consumenten waren in maart negatiever over het economische klimaat. Vooral hun oordeel over de economische situatie in de komende twaalf maanden verslechterde. Ook het oordeel over de economie in de afgelopen twaalf maanden verslechterde iets. De koopbereidheid van consumenten nam wat af in maart, waarbij mensen negatiever waren over hun financiële situatie in de afgelopen twaalf maanden en voor de komende twaalf maanden.