Oppositie Zuid-Korea wil tweede waarnemend president afzetten

De oppositie is boos omdat Choi herhaaldelijk wetsvoorstellen blokkeert met zijn veto en de benoeming van een rechter voor het constitutioneel hof uitstelt. Deze negende rechter is al goedgekeurd door het parlement. Er is nog geen datum bekend voor de stemming over Choi.

De politieke crisis is te herleiden naar de militaire noodtoestand van begin december. Yoon kondigde die af als ongekende maatregel tegen de oppositie, die de meerderheid in het parlement heeft.

Het parlement nam halverwege december een afzettingsmotie tegen Yoon aan en enkele weken later volgde er een tegen diens plaatsvervanger en premier Han Duck-soo. Choi, minister van Financiën, werd toen de volgende waarnemend president. In die functie wil hij focussen op stabiliteit in het land.

Het constitutioneel hof doet maandag uitspraak in de afzettingszaak tegen Han. Hij wordt ontslagen als minstens zes van de acht rechters daartoe besluiten. De rechters komen naar verwachting ook snel met hun oordeel in de zaak van Yoon. Tegen de geschorste president loopt vanwege de noodtoestand een strafrechtelijk onderzoek.

Yoon heeft nog steeds veel aanhangers. Voor- en tegenstanders van de president houden zaterdag opnieuw demonstraties in de hoofdstad Seoul. Het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap bericht dat de politie tienduizenden deelnemers verwacht. De organisatoren willen honderdduizenden betogers trekken.