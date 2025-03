Brand gesticht bij beoogd azc Berlicum, na onrustig protest

Er zouden eieren en rookfakkels naar het gemeentehuis zijn gegooid. Ook zou zwaar vuurwerk zijn afgestoken. Volgens Omroep Brabant deden ongeveer driehonderd mensen mee aan de demonstratie. De gemeente Sint-Michielsgestel, waaronder Berlicum valt, wil een opvanglocatie voor vluchtelingen met circa driehonderd plekken aan de Runweg realiseren.

Een man werd bij het protest aangehouden voor baldadigheid en omdat hij niet meewerkte, aldus de politie vrijdag. Ook zijn meerdere bekeuringen uitgedeeld voor baldadigheid.

Bij de poort van het terrein aan de Runweg in Berlicum waar de opvang moet komen, werden vervolgens rond 23.30 uur autobanden in brand gestoken, bevestigt de politie verder. De brandweer wist de brand snel tre blussen. Toen de politie aankwam, was er volgens de woordvoerder niemand meer en er is dus ook niemand aangehouden.