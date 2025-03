Verdachten grote brand Arnhem blijven nog negentig dagen vast

De mannen worden ervan verdacht in de nacht van woensdag 5 op donderdag 6 maart brand te hebben gesticht bij een blok met winkels en woningen in de binnenstad. Een groot deel van die bebouwing ging in vlammen op. Tien panden werden verwoest en worden momenteel gesloopt. Door een snelle evacuatie van de getroffen panden vielen er geen slachtoffers.

De verdachten zijn twee Arnhemmers van 57 en 30 jaar oud en een 41-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Zij moeten op 17 juni voor het eerst voor de strafrechter verschijnen. Het gaat dan nog niet om een inhoudelijke zitting.