Verkoop jam en mueslirepen levert Hero meer op

Babyvoeding blijft met 40 procent van de omzet verreweg de belangrijkste categorie. De verkopen van melkpoeder stegen met liefst meer dan de helft door gunstige ontwikkelingen in Egypte. Het bedrijfsonderdeel waar jam onder valt is goed voor 20 procent van de verkopen, gezonde snacks zijn goed voor 17 procent. In Nederland is Hero ook bekend van de frisdrank Cassis.

De omzet kwam in 2024 uit op omgerekend zo’n 1,3 miljard euro, een groei van 10 procent. De jaren ervoor gingen er ook al omzetstijgingen van 11 en 13 procent de boeken in.

„Voor het derde jaar op rij kunnen we sterke groei rapporteren. Onze resultaten laten duidelijk zien dat de strategische beslissingen van de afgelopen jaren vruchten afwerpen”, zei topman Rob Versloot in een toelichting. Volgens financieel directeur Karsten Boyens komt de verbeterde winstmarge door Hero’s „prijsbeleid, het efficiënter maken van de toeleveringsketen en focus op de kerncategorieën”.

Het in 1886 opgerichte Hero werd in 1914 actief in Nederland, met de oprichting van Hero Conserven in Breda. In 1987 nam het Zwitserse bedrijf jamfabriek De Betuwe over.