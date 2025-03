Israël start nieuwe grondoperatie in Rafah

Israëlische troepen trokken zich tijdens het staakt-het-vuren nog terug uit grote delen van Gaza, maar nu dat bestand voorbij is, trekt het Israëlische leger juist weer diep het Palestijnse gebied in. Israël is ook in het noorden en het midden van de Gazastrook actief.

Israël begon in de nacht van maandag op dinsdag weer met het grootschalig bombarderen van Gaza. Premier Benjamin Netanyahu claimde dit te doen omdat Hamas weigerde meer gijzelaars vrij te laten. Maar volgens Hamas was Israël niet bereid om de tweede fase van het bestand te laten ingaan en heeft het daarom de oorlog hervat.

Donderdag claimde Israël twee hooggeplaatste Hamasfunctionarissen te hebben uitgeschakeld. Het gaat volgens nieuwssite The Times of Israel om Rashid Jahjouh en Amin Eslaiah.

Een legerwoordvoerder zei op X dat „de terrorist Rashid Jahjouh”, hoofd van de veiligheidsdienst van Hamas, is „geëlimineerd”. Hij zou in juli vorig jaar zijn aangetreden na de dood van zijn voorganger. Jahjouh ging naar verluidt ook over propaganda.

De gedode Eslaiah zou eveneens een belangrijk figuur zijn geweest binnen het interne veiligheidsapparaat van Hamas.

Donderdag voerde Hamas een raketaanval op Israël uit. Het Israëlische leger (IDF) liet weten een van de projectielen succesvol te hebben onderschept. Twee andere projectielen zouden zijn neergekomen in een open gebied.

Eveneens donderdag lanceerden de Jemenitische Houthi’s twee raketten op Israël. IDF zei ze allebei te hebben onderschept. Slachtoffers zouden er niet gevallen zijn. Volgens de Houthi’s was de luchthaven Ben-Gurion bij Tel Aviv een doelwit. De andere raket, een „hypersonisch” exemplaar, was bedoeld voor een Israëlische militaire basis in het zuiden van Jaffa. Die raket „bereikte zijn doel”, beweert een woordvoerder van de Houthi’s.

Intussen ging de Israëlische regering vrijdag unaniem akkoord met het voorstel van Netanyahu om de chef van de binnenlandse veiligheidsdienst Shin Bet te ontslaan. Volgens de Israëlische media gaat het ontslag van Ronen Bar in op 10 april.

Dit druist in tegen de wens van duizenden demonstranten die deze week onder meer protesteerden tegen zijn ontslag.

Als reden voor zijn ontslag gaf Netanyahu „een gebrek aan vertrouwen” in Bar. Volgens Israëlische media noemde Bar het ongepast dat de premier kennelijk „persoonlijke loyaliteit” verwacht. Hij zei dat de loyaliteit van de binnenlandse veiligheidsdienst in de eerste plaats bij het volk van Israël ligt.