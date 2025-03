Chinese exportbeperking maakt metaal bismut flink duurder

De export van bismut uit China is sindsdien flink gedaald, waardoor het aanbod op de wereldmarkt krapper is geworden en de prijs met bijna 500 procent is gestegen. De heftige prijsbeweging van bismut in de afgelopen zeven weken toont aan dat Beijing een stevige greep heeft op materialen die als belangrijk voor de nationale veiligheid worden beschouwd. China produceert ongeveer 80 procent van het wereldwijde aanbod van bismut, terwijl de Verenigde Staten sinds 2013 niets meer produceren. De Amerikanen halen ongeveer twee derde van hun bismut uit het Aziatische land.