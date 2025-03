Overijsselse politiek vergadert eenmalig in een andere taal

Openbare vergaderingen moeten normaal gesproken in het Nederlands worden gehouden, zodat iedereen ze kan volgen. Alleen het Fries mag ook worden gebruikt in bijvoorbeeld de rechtszaal of het provinciehuis. De Friese taal heeft een ‘hogere’ status dan het Limburgs en Nedersaksisch, die ook erkend zijn als zelfstandige regionale taal.

Ter bevordering van het Nedersaksisch stemde een grote meerderheid van de Overijsselse Staten vorig jaar in met de oproep om in maart - de maand van het dialect - eenmalig de eigen regionale taal te gebruiken. Volgens een woordvoerder van de provincie mogen de politici in dialect praten als ze hun spreektekst vooraf in het Nederlands aanleveren, zodat iedereen kan meelezen.

Overijssel volgt hiermee het voorbeeld van Limburg. Eind vorig jaar werd op het provinciehuis in Maastricht een vergadering al deels gevoerd in het Limburgs, dat tal van varianten heeft. Twee tolken vertaalden alles naar het Nederlands.

„Een kwart van de inwoners van Overijssel spreekt Nedersaksisch. Dat gebeurt vooral thuis, in de cafés, op bouwplaatsen en in het verenigingsleven”, zegt Harrie Scholtmeijer, dialectoloog bij de Overijssel Academie. „Dat de politiek zich nu in dialect gaat uitdrukken, betekent dat je je niet hoeft te schamen voor deze taal. Voor velen uit Overijssel is dit de taal van hun hart, het Nedersaksisch geeft houvast en verbinding. Het gaat vaak over de kloof tussen de politiek en de burger. Zulke initiatieven kunnen die kloof verkleinen.”