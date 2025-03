Leger herovert presidentieel paleis Khartoem

Buitenland

Het Soedanese leger heeft het presidentieel paleis in Khartoem heroverd op de milities van de Rapid Support Forces (RSF). De RSF waren een autonoom paramilitair onderdeel van de regeringsstrijdkrachten toen ze in april 2023 in gevecht met het leger raakten. Ze namen toen snel het paleis en een groot deel van de hoofdstad in.