Vijftien vluchten tussen Schiphol en Heathrow geannuleerd

Op de website van Schiphol is te zien dat onder meer vluchten van British Airways worden geraakt. De luchthaven raadt alle reizigers aan om hun actuele vluchtinformatie goed in de gaten te houden.

De problemen op London Heathrow Airport zijn het gevolg van een brand in een transformatorstation dat Heathrow van elektriciteit voorziet. De Londense luchthaven, de grootste en drukste van Europa, blijft dicht tot vrijdag middernacht plaatselijke tijd.

Bij KLM vallen drie retourvluchten op London Heathrow uit. „Dat zijn dus zes vluchten in totaal”, zegt een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij. Volgens hem kan KLM de reizigers omboeken voor vluchten vanaf zaterdag. Als passagiers „echt vandaag al” in Londen moeten zijn wil de maatschappij volgens de woordvoerder ook kijken of er nog ruimte is op vluchten naar andere vliegvelden in de buurt van de Britse hoofdstad.