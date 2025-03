Curaçao naar de stembus; coalitiepartij MFK rekent op monsterzege

Onder leiding van Gilmar ’Pik’ Pisas kende het eiland in de afgelopen vier jaar indrukwekkende groeicijfers van de economie en het toerisme. Volgens critici ligt dat meer aan de grote achterstand die Curaçao op die gebieden had opgelopen tijdens de coronaperiode dan aan beleid.

De regering klopt zichzelf echter op de borst en vraagt de bevolking om een nieuw mandaat. De MFK hoopt zelfs een meerderheid in het parlement te krijgen; een unicum op Curaçao dat net als Nederland gewend is aan coalities.

Tijdens de campagne heeft de sociaaldemocratische MFK zich vooral als regeringspartij gepresenteerd, de partij doet nauwelijks mee aan verkiezingsdebatten. Ministers staan vooral in de media vanwege het toekennen van subsidies, aankondigen van bouwprojecten, uitdelen van tablets en iPads in het onderwijs en nieuwe fietsen voor het Bike Team van de politie.

Er is frustratie onder de oppositiepartijen die geen vuist kunnen maken tegen de pr-machine van de regering. Maar er zijn ook zorgen omdat volgens de enquête van het Kenniscentrum, uitgevoerd in opdracht van dagbladen Extra en Antilliaans Dagblad, er weinig steun is voor traditionele partijen zoals de liberale PAR. Die partij leverde de afgelopen dertig jaar diverse premiers, maar haalt volgens het onderzoek nu de kiesdrempel niet.

In totaal doen acht partijen mee, enige nieuwkomer is Mihó Kòrsou (Beter Curaçao), waarvan leider Gilbert Ricardo de afgelopen jaren campagnes verzorgde van MFK-minister Charles Cooper. Behalve Cooper en premier Pisas krijgt vooral de huidige MFK-minister Javier Silvania (Financiën en tevens Gezondheid, Milieu en Natuur) veel aandacht. Hij is flamboyant, controversieel, kundig en zeer actief op sociale media.