Volgens het Russische persbureau TASS zei een woordvoerster van het ministerie tegen de Russische staatstelevisie dat de Verenigde Staten Oekraïne moeten confronteren met deze actie.

„Wij geloven dat het regime in Kyiv het door de Amerikaanse president voorgestelde staakt-het-vuren al heeft geschonden”, zei ze volgens TASS. „Nu is de vraag, hoe gaat Washington dit terroristische gespuis aanpakken dat gek is geworden? Hoe gaan ze ze op hun plaats zetten en ze op het juiste spoor zetten?”

Oekraïense functionarissen beschuldigen Rusland ervan dat het ondanks eerdere beloftes nog steeds burgerdoelen aanvalt. Volgens de Oekraïense president Volodymyr Zelensky tonen die aanvallen op infrastructuur, waaronder ziekenhuizen en spoorwegmaterieel, aan dat „Poetins woorden sterk verschillen van de werkelijkheid”.