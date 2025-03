Rapport: veel smeltende gletsjers overleven de 21e eeuw niet

In de afgelopen zes jaar werd vijf keer een record gevestigd voor het meeste ijsverlies. Sinds 1975 is wereldwijd meer dan 9000 miljard ton ijs verdwenen, wat neerkomt op een massa ter grootte van Duitsland met een dikte van 25 meter. Vooral gletsjers in Scandinavië, Spitsbergen en Noord-Azië verloren afgelopen jaar extreem veel ijs.

Dit heeft grote gevolgen, benadrukte de WMO vrijdag. „Naast de bijdrage aan de zeespiegelstijging bedreigt het ook de watervoorziening van honderden miljoenen mensen die afhankelijk zijn van smeltwater in droge periodes.” Ook neemt het risico op overstromingen en andere natuurrampen toe.

Het is vrijdag ook de eerste Wereld Gletsjerdag, uitgeroepen door de Verenigde Naties. Die dringt aan op bescherming van de gletsjers. „Bescherming van gletsjers is niet alleen een ecologische en economische noodzaak, het is een kwestie van overleven”, stelde WMO-chef Celeste Saulo.