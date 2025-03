Schoof ook naar overleg in Parijs met Zelensky over einde oorlog

Binnenland

Premier Dick Schoof is volgende donderdag ook in Parijs voor overleg over een eventueel einde van de oorlog in Oekraïne, zei hij na afloop van de EU-top in Brussel. Het gaat om een bijeenkomst van de zogenoemde coalitie van bereidwillige landen en de Oekraïense president Volodymyr Zelensky.