Hermans belooft volgende maand pakket maatregelen voor industrie

„Onze industrie staat onder druk”, zei Hermans. „Er moet iets gebeuren om banen te behouden, om onze sterke economie te beschermen, om onze strategische autonomie te waarborgen.” De problemen in de industrie worden volgens de minister veroorzaakt door hogere energieprijzen, maar ook doordat het volle stroomnet en stikstofregels verduurzaming in de weg staan.

Investeren in verduurzaming van de industrie is „geen luxe, maar noodzaak”, benadrukte Hermans. Het is belangrijk dat bedrijven in Nederland vergroenen en niet hun heil over de grens gaan zoeken. Dat gaat niet alleen ten koste van banen in regio’s „waar de industrie een belangrijke werkgever is”, maar leidt bovendien tot verplaatsing in plaats van vermindering van uitstoot, aldus de minister.

Vanuit de Kamer kwamen meerdere voorstellen, zoals lagere nettarieven en energiebelastingen, herinvoering van een subsidieregeling voor bedrijven die veel energie nodig hebben en afschaffing van de nationale CO2-heffing. Maar Hermans wilde nog geen concrete toezeggingen doen. Zij wees erop dat het kabinet ook met „andere vraagstukken” zit waar in de komende voorjaarsnota een antwoord op moet komen.

Het kabinet wil miljarden extra vrijmaken voor steun aan Oekraïne en versterking van de eigen defensie. Dat komt bovenop de financiële opgave die er al lag door bijvoorbeeld nieuwe tegenvallers bij de spaarbelasting en de wens van de Tweede Kamer om de verhoging van de btw op cultuur, sport en media te schrappen. Daarbij dringen de regeringspartijen PVV en BBB ook nog aan op extra geld voor de koopkracht van burgers.