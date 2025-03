Oud-werknemer Eminem aangeklaagd om stelen onuitgebrachte muziek

Buitenland

Een voormalige studiotechnicus van Eminem is aangeklaagd voor het stelen en online verkopen van nog niet uitgebrachte muziek van de rapper. Dat melden Amerikaanse media. Meer dan 25 nummers zouden online zijn afgespeeld of verspreid zonder toestemming van Eminem of Interscope Capital Labels Group, die de rechten op zijn muziek bezit.