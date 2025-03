Terughoudendheid op Wall Street, daags na Fed-besluit

De Dow-Jonesindex sloot een fractie lager op 41.953,32 punten. De brede S&P daalde 0,2 procent tot 5662,89 punten en techgraadmeter Nasdaq zakte 0,3 procent tot 17.691,63 punten. Een dag eerder hadden de S&P 500 en de Nasdaq nog ruim 1 procent gewonnen.

Apple zakte 0,5 procent. Het techconcern voert wisselingen in het bestuur door om zo de inspanningen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) weer aan te jagen. Dat heeft persbureau Bloomberg gemeld op basis van ingewijden. Specifiek gaat het om AI-verbeteringen voor spraakassistent Siri. Topman Tim Cook zou het vertrouwen John Giannandrea, bij Apple verantwoordelijk voor AI, hebben verloren. Mike Rockwell, de bedenker van de mixed-realitybril Vision Pro van Apple, is volgens de bronnen naar voren geschoven.

Accenture verloor 7,3 procent. Het adviesbureau heeft bekendgemaakt dat het aantal nieuwe aanbestedingen door de Amerikaanse overheid is afgenomen door het bezuinigingsbeleid van president Trump. Dat heeft geleid tot een negatieve impact op de omzet en winst van het bedrijf. „Hoewel we er nog steeds van overtuigd zijn dat ons werk voor federale klanten van cruciaal belang is, verwachten we aanhoudende onzekerheid naarmate de prioriteiten van de overheid veranderen en deze beoordelingen zich ontvouwen”, aldus topvrouw Julie Sweet.

Verder gingen de olieprijzen omhoog nadat de VS sancties hadden opgelegd aan een Chinese olieraffinaderij wegens de vermeende aankoop van Iraanse olie. President Trump wil Iran onder druk zetten door de olie-export uit het land zoveel mogelijk terug te dringen, om een nucleair akkoord te sluiten. Amerikaanse olie werd 1,6 procent duurder en kostte 68,26 dollar per vat. Een vat Brentolie steeg 2 procent in prijs tot 72,20 dollar.

De euro was 1,0852 dollar waard, tegen 1,0848 dollar bij het sluiten van de beurzen in Europa.