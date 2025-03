Wiersma: focus ligt op defensie, maar het begint bij voedsel

Wiersma is donderdagavond te gast op een bijeenkomst van boerenorganisatie Agractie in Markelo, waar tientallen mensen op af zijn gekomen. Een aanwezige vroeg de minister of ze wil voorkomen dat landbouwgrond voor andere zaken wordt gebruikt. „Ik ben voorstander van het beschermen van landbouwgrond”, reageerde Wiersma. Ze wees op haar voornemen om ‘hoogwaardige landbouwgrond’ te beschermen. „Dat wil niet zeggen dat geen enkele hectare ooit een andere functie zal krijgen.”

Agractie-voorzitter Alien van Zijtveld zei aan het begin van de avond in uitgaanscentrum Dieka dat de organisatie „wel vertrouwen heeft in minister Wiersma”. „We begrijpen dat het een zware klus is.” Ze zei te hopen dat iedereen aan het eind van de bijeenkomst „iets wijzer” naar huis gaat en drukte de aanwezige boeren op het hart het „netjes te houden en respectvol met elkaar om te gaan”.