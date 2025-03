Justitie VS wil Tesla-vandalen hard aanpakken

„Laat dit een waarschuwing zijn”, stelt Bondi. „Als je meedoet aan deze golf van binnenlandse terrorisme tegen Tesla-eigendommen zal het ministerie van Justitie je achter de tralies zetten.”

Sinds Elon Musk, de eigenaar van Tesla, een politieke bondgenoot is geworden van president Donald Trump zijn de auto’s vaker het doelwit van vandalisme. Een van de drie die nu wordt aangeklaagd schreef bijvoorbeeld een beledigende opmerking over Trump op een laadstation en stak dat daarna in brand.

Het is niet bekend wat de exacte aanklachten zijn, maar het ministerie heeft wel bekendgemaakt dat de verdachten celstraffen tussen vijf en twintig jaar kunnen krijgen. Trump heeft eerder gezegd dat de vandalen vervolgd zouden worden voor terrorisme.