Miljoenen illegale sigaretten in beslag genomen in Weert

In de loods in Weert lagen meer dan 5 miljoen sigaretten en in het voertuig bijna 2 miljoen. In 2023 zijn hier ook al eens 6 miljoen illegale sigaretten gevonden.

De actie dinsdag in Duitsland was gericht tegen een illegale sigarettenfabriek in Düsseldorf. Daarbij zijn elf Oost-Europeanen aangehouden. Ook is een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen een 45-jarige verdachte die in Düsseldorf woont. Zijn appartement is doorzocht. Ook waren er doorzoekingen in Mülheim an der Ruhr, Ratingen, Mönchengladbach en Pulheim.

De Duitse politie meldt dat in totaal 32 miljoen sigaretten in beslag zijn genomen. De belastingdienst zou daarmee 6 miljoen euro zijn misgelopen. De autoriteiten denken dat alleen dit jaar al tientallen miljoenen sigaretten in de fabriek zijn geproduceerd.