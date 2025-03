Winstwaarschuwing parfumketen Douglas om terughoudende consument

Douglas verwacht voor het huidige boekjaar een omzet van rond de 4,5 miljard euro. Eerder was dat 4,6 tot 4,7 miljard euro. Onder de streep blijft daarvan een nettowinst van ongeveer 175 miljoen euro over in plaats van de eerder verwachte 225 miljoen tot 265 miljoen euro. Vooral op de voor Douglas belangrijkste twee markten, Duitsland en Frankrijk, merkt het bedrijf dat de vraag naar parfums en cosmetica is verslechterd.

„De toenemende economische en politieke spanningen wereldwijd hebben nu ook de premium beautysector in Europa bereikt”, zegt topman Sander van der Laan in een toelichting. „In de afgelopen weken hebben we een versnelde afname gezien in consumentenverkeer en vraag in de markt, wat ook invloed heeft op de activiteiten.”

Douglas heeft naar eigen zeggen al verschillende maatregelen genomen om de verkoop te stimuleren en de winstgevendheid te waarborgen. Daaronder vallen bijvoorbeeld kostenbesparingen op het gebied van verkoop en administratie. „We zijn er zeker van dat we deze uitdagingen zullen overwinnen en dat de premium beautymarkt zal herstellen wanneer de wereldwijde economische situatie verbetert”, besluit Van der Laan.

Douglas evalueert nog de verwachtingen voor de middellange termijn. Daarover geeft de onderneming meer informatie bij de presentatie van de kwartaalresultaten op 15 mei.