Koning ontvangt Rutte voor het eerst sinds afscheid als premier

De ontmoeting van de koning en Rutte staat in het teken van het trans-Atlantische bondgenootschap en de internationale samenwerking. Ook de oorlog in Oekraïne wordt besproken, net als de noodzaak om binnen Europa meer te investeren in defensie.

Voor Rutte is het de eerste keer dat hij de koning op Paleis Huis ten Bosch ontmoet sinds hij afscheid nam als minister-president van Nederland afgelopen zomer. Willem-Alexander zei eerder dat hij vindt dat Nederland Rutte „heel dankbaar” mag zijn voor het werk dat hij veertien jaar lang als minister-president leverde.