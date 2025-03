Noor volgens ChatGPT kindermoordenaar: klacht bij privacywaakhond

Economie

De privacycampagnegroep NOYB heeft een klacht ingediend bij de Noorse privacytoezichthouder over ChatGPT. De populaire chatbot zou ten onrechte over een man in Noorwegen hebben gezegd dat hij zijn eigen kinderen heeft vermoord. De Noor wilde weten of ChatGPT informatie over hem had en stuitte zo op dit „verzonnen horrorverhaal”, aldus NOYB.