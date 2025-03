Veertien bewoners nog niet terug naar huis na brand centrum Delft

Binnenland

De gemeente Delft verwacht dat het nog even duurt voordat de bewoners van de panden die eerder deze week door brand werden getroffen weer terug naar huis kunnen. Op de getroffen adressen stonden in totaal veertien mensen ingeschreven, laat een woordvoerder van de gemeente weten. Bewoners die geen alternatief onderdak hebben, worden tijdelijk opgevangen in een hotel in Delft.