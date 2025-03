EU-geld voor arme regio kan in Nederland lastig naar Defensie

Binnenland

Het wordt in Nederland „lastig” om Europees geld voor arme regio’s naar defensie te geleiden. Voor „99 procent” is het geld al vastgelegd, zei minister Dirk Beljaarts (Economische Zaken, PVV) donderdag in de Tweede Kamer. Hij wees erop dat deze zogeheten cohesiemiddelen wel al mogen worden ingezet voor veiligheid.