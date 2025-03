Reparatie HSL-viaduct bij Rijpwetering duurt opnieuw langer

Bij tien viaducten van de HSL zijn constructiefouten gevonden. Het viaduct bij Rijpwetering heeft daarnaast last van een bewegende ondergrond. Sinds 2009 is het spoor 8 centimeter verschoven, schreef spoorbeheerder ProRail eerder. Een tijd lang mochten treinen over een deel van het traject 80 in plaats van de geplande 300 kilometer per uur rijden. Sinds december is dat iets verhoogd naar 120 kilometer per uur. Dat is „een betekenisvolle stap” voor de reiziger, vindt Jansen.

Het is nog onduidelijk hoe lang het gaat duren om de negen andere viaducten weer in orde te brengen. ProRail verwacht volgens Jansen volgend jaar de planning af te hebben. De staatssecretaris benadrukt hoe ingewikkeld het werk is en hoe hoog de veiligheidseisen zijn.