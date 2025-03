Unilever eindigt hoger op Damrak na verkoopnieuws

Unilever heeft de laatste tijd meerdere merken verkocht, waaronder Unox en Zwan aan vleesproductenmaker Zwanenberg Food Group. Het bedrijf wil zich zo meer richten op zijn belangrijkste merken. Dat De Vegetarische Slager nu verkocht wordt, heeft te maken met de toeleveringsketen en het inkoopmodel, die te veel verschillen van andere voedingsmiddelen. Ook de technieken, het onderzoek en de ontwikkeling van de producten verschillen te veel.

De stemming op Beursplein 5 was verder terughoudend na een sterke opmars op woensdag. Ook verwerkten beleggers het rentebesluit van de Federal Reserve, die de rente zoals verwacht onveranderd had gelaten. De AEX-index zakte 0,4 procent tot 919,26 punten. De MidKap steeg 0,1 procent tot 882,74 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs daalden tot 1,2 procent, Londen sloot vrijwel vlak.

Alleen informatieleverancier RELX stond boven Unilever in de AEX met een koerswinst van 1,6 procent. Sterkste daler in de hoofdgraadmeter was Prosus met een min van 6,1 procent. De techinvesteerder werd omlaag getrokken door het koersverlies in Hongkong van het Chinese internet- en gamebedrijf Tencent, dat woensdag met cijfers kwam. Prosus is grootaandeelhouder in dat bedrijf.

Sterkste stijger in de MidKap was Arcadis (plus 4,4 procent). Het advies- en ingenieursbureau heeft bekendgemaakt het Duitse WSP Infrastructure Engineering over te nemen. Ook koffie- en theeconcern JDE Peet’s en logistieke vastgoedinvesteerder CTP eindigden hoger, respectievelijk 3,1 procent en 1,4 procent. Sterkste daler was metalenspecialist AMG (min 3,8 procent).

Ubisoft steeg 3,9 procent op de beurs in Parijs. De Franse gameontwikkelaar heeft donderdag zijn langverwachte spel Assassin’s Creed Shadows uitgebracht. De lancering werd eerder meerdere keren uitgesteld. In Assassin’s Creed Shadows kunnen gamers kiezen uit twee personages met wie zij kunnen spelen, een vrouwelijke moordenaar of een mannelijke samoerai. Het fictieve verhaal in het spel speelt zich honderden jaren geleden af, in de tijd van het feodale Japan.