Agema negeert wens Kamer en eigen PVV met ziekenhuis in Heerlen

De minister zei dat ze goede afspraken heeft gemaakt met de ziekenhuisbestuurders en de zorgverzekeraar over de locaties in Heerlen en Sittard-Geleen. In Heerlen komt in 2030 nieuwbouw en in het ontwerp is rekening gehouden met extra gebouwen voor spoedeisende hulp, intensive care en operatiekamers, zei Agema. Maar alleen als tegen die tijd de arbeidsmarkt aantrekt en er genoeg medewerkers zijn, dan worden deze voorzieningen daadwerkelijk gebouwd in Heerlen. De noordelijker gelegen locatie Sittard-Geleen krijgt wat de minister betreft deze acute zorgafdelingen sowieso.

PVV-Kamerlid René Claassen verfoeit deze afspraak. Volgens hem moet het precies omgekeerd zijn: Heerlen moet de acute zorgafdelingen in ieder geval behouden en Sittard zou die eventueel ook kunnen hebben als daar genoeg personeel is in de toekomst. Claassen wijst erop dat in Parkstad, de regio waar Heerlen ligt, meer mensen wonen en de zorgvraag dus groter is.

GroenLinks-PvdA en SP daagden Claassen uit om zijn „ronkende woorden” ook in daadkracht om te zetten en dit niet te pikken. De Kamer praat later verder over de kwestie. Claassen bereidt een motie voor om de minister alsnog ertoe aan te zetten Heerlen te kiezen als volwaardige locatie.