Duitsland vraagt zich af of het op wapens VS kan blijven rekenen

Europese landen kochten decennialang onbekommerd veel Amerikaans wapentuig. Dat is veranderd sinds de regering van president Donald Trump de handen van Europa lijkt af te trekken en toenadering zoekt tot Rusland. Dat Trump na ruzie met Oekraïne van de ene op de andere dag het gebruik van Amerikaanse wapens door dat land bemoeilijkte, heeft ze helemaal laten schrikken.

De Duitse defensieminister Boris Pistorius gaat met zijn hoogste militairen, ambtenaren en inkoopfunctionarissen bespreken welke risico’s Duitsland loopt en hoe ze die moeten ondervangen, schrijft de Süddeutsche. De grootste economie van Europa steekt de komende tijd vele miljarden in het opkrikken van zijn verdediging.

Meerdere bondgenoten van de VS vragen zich af of ze, als het erop aankomt, wel kunnen rekenen op hun F-35’s van Amerikaanse makelij. Geruchten over een ‘uitknop’ waarmee de VS het modernste gevechtsvliegtuig van het moment onbruikbaar zouden kunnen maken, kregen veel weerklank. Zoveel dat het Amerikaanse ministerie van Defensie het nodig vond die tegen te spreken.

Deskundigen wijzen erop dat de VS ook zonder zo’n ‘kill switch’ kunnen. Als ze de software niet langer bijwerken en geen munitie en reserveonderdelen meer leveren, staat een F-35 al snel blind en verlamd aan de grond.

Andere bondgenoten sussen de zorgen. Zo ziet de Zweedse premier Ulf Kristersson „geen enkel” veiligheidsrisico aan wapeninkoop in de VS, verzekerde hij donderdag op de EU-top in Brussel. Landen als Nederland en België gaven eerder te kennen dat ze er niet over denken om af te zien van de F-35.