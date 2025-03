Eurocommissaris Hansen hoopt dat technologie mestcrisis verlicht

Nederland maakt zich hard voor het gebruik van kunstmest gemaakt uit dierlijke mest, ook wel bekend als Renure. Hansen denkt dat dit niet alleen het milieuprobleem voor Nederland oplost, maar ook economische kansen biedt. Andere Europese landen hebben een tekort aan kunstmest. „Mest is niet alleen een probleem, het heeft ook waarde.”

Landbouwminister Femke Wiersma kan zich gesteund voelen door Hansens opmerkingen. Naast de inzet op Renure, probeert Wiersma ook meer mest te exporteren of te verwerken in potgrond. Partijen in de Kamer zijn sceptisch of het voldoende zal zijn. Het mestoverschot heeft inmiddels de omvang van honderdduizenden vrachtwagens vol.

Eerder mochten Nederlandse boeren meer mest uitrijden dan andere lidstaten, maar aan die zogeheten derogatie is een einde gekomen. Het Nederlandse water bleef te vies, ondanks toezeggingen om de waterkwaliteit te verbeteren. Wiersma probeert de derogatie terug te krijgen, maar het is nog onzeker of dat lukt.

Hansen is niet degene die erover gaat: Eurocommissaris Jessika Roswall bepaalt uiteindelijk of Nederland weer meer mest mag uitrijden. Wel pleit Hansen voor maatwerk. Daarbij benadrukt hij dat meer flexibiliteit gepaard gaat met meer verantwoordelijkheid.

Hansen ziet weinig in het verkleinen van de veestapel. Volgens de christendemocraat krimpt die vanzelf al, doordat stoppende veehouders vaker worden opgevolgd door akkerbouwers. Hansen denkt dat aardappelteelt niet per se beter is voor de bodem dan veeteelt.