Minister hoopt op goede uitkomst staking voor ziekenhuispersoneel

Zelf kan ze niets betekenen in het arbeidsconflict zegt ze, want het is een zaak tussen werkgevers en werknemers. „Ik mag mij niet met cao-onderhandelingen bemoeien.” Ze benadrukt dat haar ministerie wel voor zeker 3,6 miljard euro aan zogeheten OVA-gelden levert. Daarmee draagt de overheid bij aan een marktconforme loonontwikkeling in de zorg. De ziekenhuisbestuurders moeten het deel dat zij hieruit ontvangen, zelf verdelen.

De minister noemt een staking wel „heel intens voor patiënten en zorgmedewerkers”. Ze gaat ervan uit dat de bonden en ziekenhuizen de landelijke actie zorgvuldig organiseren.