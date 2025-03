Moederbedrijf van Temu kampt met groeivertraging

De omzet kwam in de laatste drie maanden uit op 110,6 miljard yuan (ongeveer 14 miljard euro). Dat was een stijging van 24 procent in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. In het eerste kwartaal van vorig jaar wist PDD Holdings de omzet nog ruim te verdubbelen, waarna de groei telkens minder sterk werd. De nettowinst steeg 18 procent tot 23,3 miljard yuan.

De opbrengsten stegen ook minder hard dan analisten hadden verwacht. Concurrenten als JD.com en Alibaba meldden onlangs juist groeicijfers die beter waren dan verwacht, na Chinese overheidsmaatregelen om de binnenlandse consumptie aan te jagen.

Temu werd na het aantreden van Donald Trump als president van de Verenigde Staten geconfronteerd met Amerikaanse importheffingen op alle Chinese goederen die het land binnenkomen. Ook schrapten de VS een vrijstelling voor importbelastingen bij pakketjes met een waarde onder de 800 dollar. Die regeling was juist een groot voordeel voor Chinese webshops als Temu en Shein, die op westerse markten snel marktaandeel wonnen met ultragoedkope producten.

Ook de EU wil het liefst af van vrijstellingen voor goedkope pakketjes van buiten het landenblok. Brussel opende daarnaast een onderzoek naar Temu vanwege vermoedens van illegale namaakproducten die via het platform worden verkocht. Ook zou de webshop zich niet aan Europese regelgeving houden bij het volgen van klanten en het verleiden van consumenten tot het doen van aankopen.