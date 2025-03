Schotse oud-premier gaat vrijuit in onderzoek naar partijdonaties

Die volksraadpleging vond nooit plaats en het geld zou mogelijk voor andere doeleinden zijn gebruikt. Het ging om een bedrag van ruim 600.000 pond (bijna 720.000 euro).

De Schotse politie bevestigt in een verklaring, zonder Sturgeon bij naam te noemen, dat een 54-jarige vrouw die in juni 2023 voor het eerst werd aangehouden in het onderzoek, niet is aangeklaagd en dat ze niet langer wordt onderzocht. Een 73-jarige man die eveneens in 2023 werd aangehouden, gaat eveneens vrijuit. Daarmee wordt voormalig penningmeester Colin Beattie bedoeld.

Sturgeons ex-partner Peter Murrell, voormalig SNP-bestuurder, verscheen donderdag in deze zaak voor de rechter in Edinburgh. Hij wordt beschuldigd van verduistering van partijgelden. Begin dit jaar werd bekend dat Sturgeon en Murrell hun huwelijk hadden beëindigd.

Sturgeon was van 2014 tot 2023 partijleider van de SNP en in diezelfde periode de langstzittende premier van Schotland. De politica zit nog wel in het parlement. Ze maakte vorige week bekend zich volgend jaar niet opnieuw verkiesbaar te stellen.