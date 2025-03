Schip lekt eetbare olie in water bij Vlaardingen, geen gevaar

In eerste instantie leek het schip met de naam Amice te zinken, maar dat is toch niet het geval. „De situatie is stabiel”, aldus de woordvoerder. Het ligt in het water bij de Maasboulevard, dicht bij de Willemsbrug. Ander scheepvaartverkeer ondervindt er geen hinder van. De bemanning kon snel van boord worden gehaald en niemand raakte gewond. Nu wordt onderzocht waar „de lekkende lading vandaan komt, het lijkt van de achterkant van het schip te komen”.

Het is nog niet bekend waardoor het schip is gaan lekken en hoeveel olie in het water ligt. Schepen van HEBO, een nautische hulpverlener, hebben schermen om het schip gelegd zodat het is „ingepakt”, legt de woordvoerder uit. Dat moet voorkomen dat de olie verder in het water wordt verspreid. Pas nadat duidelijk is „wat er loos is”, kan het schip worden weggehaald.