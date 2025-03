Ambtenaren gaan meer overleggen over circulaire economie

De overheden beloven elkaar dat ze gaan meedoen aan ‘themawerkgroepen’ over zes onderwerpen, zoals „Kennisdeling”, „Ketens” en „Sturen met eigen inkoopinstrumentarium”. Voor elk van die zes werkgroepen gelden andere doelen, zoals „experimenteren met een gezamenlijke routekaart” en „collectief leren van en met elkaar”.

Op dit moment consumeren mensen nog vooral ‘lineair’: producten worden gemaakt van nieuwe grondstoffen, die na gebruik in het afval belanden. Het kabinet wil dat Nederland in 2030 de helft minder grondstoffen gebruikt en dat er in 2050 nauwelijks meer afval is.

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) zei vorige maand dat concrete acties nodig zijn om deze doelen te bereiken. In een donderdag verstuurde brief aan de Tweede Kamer over de kringloopeconomie herhaalt staatssecretaris Chris Jansen (Milieu, PVV) dat hij de PBL-adviezen meeneemt bij een update van de landelijke plannen op dit gebied. Daar komt hij in het najaar mee.