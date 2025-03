Rotterdamse raad verdeeld over groeiplan luchthaven

Volgens de tegenstanders is groei van het aantal passagiers „volstrekt onhaalbaar binnen de huidige geluidsruimte. Grotere toestellen produceren nu eenmaal meer geluid. De bestaande wet- en regelgeving laten geen groei toe en het college heeft zich eerder uitgesproken tegen groei. Als de luchthaven nu toch ineens ruimte krijgt om te groeien, getuigt dat van onbehoorlijk bestuur vanuit de gemeente”, aldus de oppositie. Ook komen veel woningbouwplannen in en rond Rotterdam door de ligging van de luchthaven in de knel.

Volgens de coalitiepartijen VVD en Leefbaar Rotterdam leidt de groei van het aantal reizigers op RTHA niet automatisch tot meer hinder en vervuiling. „Dat komt door het gebruik van grotere en schonere toestellen en het weren van luidruchtige vliegtuigen”, stellen ze.

Een meerderheid van de Rotterdamse bevolking is voor het openhouden van de luchthaven. In 2023 gaven zes op de tien ondervraagden aan behoefte te hebben aan een luchthaven in de buurt.

Binnen de coalitie, bestaande uit Leefbaar Rotterdam, VVD, D66 en DENK, is verdeeldheid over de plannen. Volgens D66 gaan de plannen van RTHA in tegen het voornemen van de gemeente om de luchthaven niet te laten groeien, overlast, te beperken en ruimte te geven aan woningbouw in de buurt van het vliegveld. Verantwoordelijk wethouder Pascal Lansink-Bastemeijer (Mobiliteit) viel D66 bij. „We gaan onze zienswijze over de luchthaven niet wijzigen”, zo beloofde hij.