CO2-uitstoot door medicijnen fors gestegen volgens Leidse studie

Binnenland

De uitstoot van broeikasgassen vanuit de medicijnensector is de afgelopen decennia veel sterker gegroeid dan in andere sectoren. Tussen 1995 en 2019 nam de uitstoot die aan medicatie toe te schrijven is, wereldwijd met 77 procent toe, becijferen onderzoekers van het Centrum voor Milieuwetenschappen (CML) van de Universiteit Leiden. Vooral in China was de groei zeer sterk, gevolgd door de VS. Dat komt vooral doordat de vraag flink is toegenomen.