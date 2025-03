Amerikaanse en Afghaanse delegatie spreken over betrekkingen

Onder de leden van de Amerikaanse delegatie waren volgens de Afghaanse melding een speciale gezant van president Donald Trump, Adam Boehler, en de voormalige Amerikaanse Afghanistan-gezant Zalmay Khalilzad.

De VS vielen in 2001 Afghanistan binnen, dat toen werd overheerst door de soennitische extremisten van de Taliban. Die trokken zich terug maar bleven de troepen van de VS en hun internationale coalitie bestrijden. In 2021 haalde de toenmalige president Joe Biden de laatste troepen terug uit Afghanistan. Dat was mede het gevolg van afspraken die de VS in februari 2020 met de Taliban hadden gemaakt. Khalilzad was daarbij betrokken.

De Amerikaanse ambassade in Kabul was voor het laatst actief op de luchthaven van Kabul in augustus 2021. De VS erkennen de Taliban niet als de wettige regering van het land. Er zijn wel contacten geweest vooral via de Amerikaanse ambassade in Qatar.