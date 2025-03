Eis dertien jaar voor dodelijke schietpartij coffeeshop Amsterdam

Drugshandelaar Fouad H. was verwikkeld in een conflict met het slachtoffer over geld. Aan de ontmoeting in de coffeeshop aan de Kloveniersburgwal waren al enkele bijeenkomsten voorafgegaan. Op de bewuste avond liep het uit op ruzie, toen Yusuf de telefoon van Fouad had bemachtigd en deze niet wilde teruggeven.

Volgens het OM had Fouad H. een vuurwapen meegenomen en heeft hij dat aan Mohamed H. gegeven, met de opdracht te schieten. Dat deed hij. „Hij loopt zonder aarzeling richting Yusuf, trekt het wapen en schiet het slachtoffer van zeer dichtbij door het hoofd”, aldus de officier van justitie. „Een kille en zuivere liquidatie. Schieten om te doden. Zo ziet dat eruit.”

Het slachtoffer overleed in een ziekenhuis. Mohamed H. meldde zich een dag na het geweld bij de politie, Fouad H. werd in Duitsland opgepakt. Beide verdachten wonen in Engeland. Fouad H. zit volgens het OM al lang „diep in de drugshandel” en was daarom in Amsterdam.

Fouad H. heeft weliswaar niet geschoten, maar is net zo schuldig aan de dood van het slachtoffer als zijn medeverdachte, vindt justitie. „Hij heeft op koelbloedige manier het wapen en de opdracht gegeven en liet een ander het vieze werk doen.” Het bewijs voor de gebeurtenissen put het OM uit onder meer camerabeelden. Veel in het onderzoek afgelegde verklaringen acht zij niet betrouwbaar.