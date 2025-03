DNB-president Knot waagt zich niet aan voorspellingen over rente

De ECB heeft de rente sinds juni vorig jaar zes keer verlaagd, maar gaf weinig tot geen signalen over toekomstige stappen. „Er zijn nog te veel onbekenden die nu nog niet bekend zijn”, aldus Knot. „Ik denk dat de onzekerheid over welke kant het opgaat met de inflatie groter is dan deze lange tijd geweest is.” Knot opperde dat importheffingen binnenkort de prijzen kunnen stuwen. Maar hij benadrukte dat nog niet bekend is hoe alle heffingen eruit gaan zien. Ook zou alle onrust tot zwakkere economische groei kunnen leiden. Dat zou de inflatie juist kunnen drukken.

Knot legde ook uit dat de ECB de rente de laatste tijd verlaagde omdat de rente dusdanig hoog was dat deze de economische groei afremde. „We wilden de voet van de rem halen.” Dat was ook mogelijk omdat de inflatie in de eurozone leek terug te bewegen naar de doelstelling van 2 procent. Nu zit de rente volgens Knot weer dicht bij het zogenoemde neutrale niveau, waarvan sprake is als de rente de economie niet remt en ook niet stimuleert. Dat is volgens Knot een goede uitgangspositie. „Dus laten we dat koesteren en per vergadering kijken wat op dat moment ons oordeel is over de inflatieverwachtingen.”