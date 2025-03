Unilever verkoopt De Vegetarische Slager aan concurrent Vivera

Unilever kocht De Vegetarische Slager in 2018 van oprichter Jaap Korteweg om zijn positie in levensmiddelen voor vegetariërs te versterken. Korteweg richtte het bedrijf in 2007 op om vleesvervangers tot de standaard te verheffen en de bio-industrie overbodig te maken. Inmiddels zijn de producten op 55 markten wereldwijd te koop, volgens Unilever.

Unilever heeft de afgelopen tijd meerdere merken verkocht omdat het concern zich meer wil richten op zijn belangrijkste merken, zoals Knorr, Hellmann’s en Dove. Zo maakte het concern in december bekend Unox en Zwan aan vleesproductenmaker Zwanenberg Food Group te verkopen. Ook Conimex is verkocht.

Het Nederlandse Vivera is naar eigen zeggen een van de grootste producenten van vleesvervangers in Europa. Het bedrijf heeft productielocaties in de Overijsselse plaatsen Holten, Rijssen en Vriezenveen.