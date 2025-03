Brekelmans wil India „zoveel mogelijk aan onze zijde houden”

De rol van India neemt alleen maar toe, aldus de bewindsman. Op geopolitiek vlak en op economisch gebied zal de invloed van het land alleen maar toenemen. Samenwerking is van belang met het oog op de steeds grotere invloed die China opeist in Azië en Oceanië. India heeft volgens Brekelmans als handelsland dezelfde belangen als Nederland als het gaat om bijvoorbeeld de vrije doorvaart in de Indo-Pacific. Als China en Rusland dat doorkruisen is het belangrijk dat India en de EU samen optrekken.

Brekelmans sprak de afgelopen week onder anderen met zijn Indiase ambtgenoot Rajnath Singh. Het ging volgens hem over samenwerking op maritiem gebied en hightech zoals kunstmatige intelligentie en quantumtechnologie. India staat hier „zeer voor open”.

De band van India met Rusland is minder hecht aan het worden, ziet Brekelmans. India koopt steeds minder militair materieel van de Russen en vervangt dat door wapentuig uit het Westen. Zo kocht India gevechtsvliegtuigen van Frankrijk.

Na India reisde Brekelmans door naar Kenia om aan te sluiten bij het staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Ook hier worden de militaire banden aangehaald. Er wordt daarbij gekeken naar onder meer vredeshandhaving en maritieme veiligheid. Gekeken wordt of Nederlandse militairen in het land kunnen trainen.

Kenia is een „baken van stabiliteit” in de regio, aldus de minister. Het aanhalen van de banden hangt ook samen met de rivaliteit tussen China en Rusland als het gaat om invloed op het Afrikaanse continent. Er zijn steeds minder partnerlanden van het Westen in Afrika. Vooral in West-Afrika taande de westerse invloed de afgelopen jaren.