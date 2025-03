Filipijnse minister: er was geen samenwerking met ICC

De Filipijnen zijn niet aangesloten bij het ICC en er zijn politieke twisten in het land over de plotselinge uitlevering. Het zou om een politieke manoeuvre gaan van de huidige president Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos die zich van zijn roemruchte voorganger zou willen ontdoen. De advocaat en familie van Duterte stellen dat de oud-president is ontvoerd.

Remulla zei dat justitie heeft gereageerd op een arrestatiebevel van Interpol. Er was volgens hem geen enkel contact geweest, officieel of onofficieel, met het ICC over Duterte. Zijn dochter Sara Duterte nam aan de senaatszitting deel via een videoverbinding met Den Haag. Ze is daar om te kijken hoe haar vader kan vrijkomen.

Er is een strijd losgebarsten tussen de machtige politieke clans van de families Duterte en Marcos. Ze gingen in 2022 een monsterverbond aan om de verkiezingen te winnen en dat lukte. Sara Duterte is vicepresident. Maar de clans zijn sinds begin dit jaar weer vijanden.