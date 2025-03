Provincie en gemeente voorkomen sluiting visserijschool Katwijk

„Het waren spannende weken”, zegt wethouder Jacco Knape (SGP). " We zagen een mogelijk vertrek van het STC niet aankomen. Door in actie te komen en met elkaar de schouders eronder te zetten, is het ons nu gelukt om het visserijonderwijs voor Katwijk te behouden. Dat is goed nieuws voor de zeevisserij van de toekomst.”

Het STC heeft ook locaties in Rotterdam, Zwolle, Brielle, Maasbracht en Stellendam. De school in Katwijk biedt visserij- en zeevaartopleidingen aan, die gemiddeld zeventig studenten per jaar volgen. De verwachting is dat dit aantal, door stijgende onderwijskosten en het onzekere toekomstperspectief voor de visserij, in vijf jaar daalt naar ongeveer veertig leerlingen. Mede door financiële bijdragen van de Redersvereniging voor de Zeevisserij en een sociaal fonds is sluiting van de school voorkomen.